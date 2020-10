Hinwiler Artistin träumt von einer Zirkuskarriere

Rahel Rüegg wollte immer schon zum Zirkus. Nicht als Clownin oder Dompteurin, sondern als Artistin. Während einer Vorstellung hing ihr Blick vor allem an jenen, die in der Manege mehrere Meter über dem Boden herumturnten. Wenn die Luftakrobaten dann am Trapez oder am Tuch wagemutige Sprünge und halsbrecherische Figuren vorführten, leuchteten Rüeggs Augen.