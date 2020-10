Das Midnight punktet auch in der Corona-Krise

Am Samstagabend herrschte in der Turnhalle des Schulhauses Breiti in Turbenthal reges Treiben. Es war der Saisonauftakt für das Jugendprogramm «Midnight 4u and me» – kurz Midnight. Bei diesem können sich Oberstufenschüler im Winterhalbjahr an einem Abend pro Woche zu Spiel, Spass und Sport treffen.