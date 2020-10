Das «Effifäscht» 2021 ist abgesagt

Das Effifäscht 2021 kann nicht stattfinden. Wie das Komitee auf seiner Homepage schreibt, habe man entschieden das Stadtfest aufgrund der aktuellen Lage mit dem Coronavirus zu verschieben. Das nächste Fest soll 2022, vom 20. bis 22. Mai stattfinden.

«Die jüngsten Entwicklungen sprechen nicht dafür, dass in absehbarer Zeit ein Stadtfest – zumindest nicht ohne wesentlich einschränkendes Schutzkonzept – möglich sein wird», schreibt das OK in einer Mitteilung.

Zum letzten Mal konnte das Effifäscht, das alle drei Jahre stattfindet, 2018 durchgeführt werden.