Eine hundertjährige Verbindung

Mit Queeny und Dicky hat es angefangen. Die beiden Asiatischen Elefanten waren die ersten, die mit dem Schweizer Nationalcircus Knie tourten. In der vierten Generation wurde er geführt, als sich 1920 die grauen Dickhäuter dazugesellten. Von da an waren sie von der Manege nicht mehr wegzudenken bis sie am 22. November 2015 ihren letzten Auftritt in der Mitte des Chapiteaus hatten. Seither leben alle Elefanten permanent im Kinderzoo in Rapperswil.