Ein Blick in eine exquisite Welt in Grün

Etwas Exquisites schwingt mit, Exotik, Luxus. «Jade». Gehauchter Charme – das Wort zergeht einem auf der Zunge. Jade ist ein grüner Stein, den sich nur die Reichen leisten können, denkt man sich.

Stimmt nicht, sagt Andreas Stucki. Der Geschäftsführer des Mineralienbetriebs Siber + Siber in Aathal hat soeben die zunächst für den Mai veranschlagte Jade-Ausstellung eingerichtet. Und die zeigt, dass es Stücke in allen Preiskategorien gibt. Es kommt halt auf ein paar verschiedene Faktoren an – wie das bei den meisten Edelsteinen der Fall ist.