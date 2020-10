Bäretswiler Geburtshaus scheitert vor Bundesgericht - jetzt folgt die Neuausrichtung

Der Fall ereignete sich im Januar 2018: Eine Mutter wird vom Geburtshaus Zürcher Oberland in Bäretswil nach einem fünfstündigen Geburtsstillstand notfallmässig per Ambulanz in das Partnerspital Wetzikon gebracht. Dort wird nach einem Kaiserschnitt der Tod des Kindes festgestellt. Im Mai 2019 eröffnet die Staatsanwaltschaft gegen drei Hebammen des Geburtshauses ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und allfälligen weiteren Delikten.