Von der Autogarage zum Seniorenzentrum

Spannende und wunderbare Momente hätten ihr Leben und den familiären Betrieb geprägt, schreiben die beiden auf ihrer Firmenwebsite. Vor 40 Jahren eröffneten Gertrud Ehrler und Peter Gruss an der Hinwilerstrasse 2 ihre Autogarage. Vier Jahre zuvor hatten sie, die sich von der Arbeit her kannten, die gemeinsame Firma gegründet. In den Jahren danach erweiterten sie die Garage immer wieder durch Neu- und Anbauten: Hinzu kamen unter anderem ein Wohn- und Geschäftshaus mit Carosserie-Spenglerei gleich daneben und ein Erweiterungsbau mit Ausstellungshalle, Tiefgarage und Fahrzeugaufbereitung. 2002 eröffneten die beiden zudem ein Occasions-Center mit Verkaufspavillon an der Zürcherstrasse.

Das Geschäft lief in all den Jahren gut, und auch zwischenmenschlich stimmte es: «Peter Gruss und ich sind gute Freunde, wir haben uns immer gut verstanden. Wahrscheinlich ist es besser gegangen, als wenn wir ein Ehepaar gewesen wären», sagt Ehrler und lacht. Während Gruss stets für den Verkauf und die Technik zuständig war, kümmerte sie sich ums Personal und die Buchhaltung.

Alle haben Stelle gefunden

Jetzt freue man sich darauf, in Zukunft etwas mehr den Hobbys nachgehen und einfach mal ohne Hast etwas unternehmen zu können. Und dennoch: Einfach fällt den Firmeninhabern der Entscheid nicht. «Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut», heisst es auf der Website.

«Dass alle eine neue Anstellung gefunden haben, freut uns am meisten. Schliesslich hatten wir auch Leute, die seit über 30 Jahren bei uns waren.» Gertrud Ehrler, Geschäftsführerin

Der Entscheid tue ihr Leid, sagt denn auch Ehrler. «Es gab Kunden, die weinten, als sie hierher kamen. Das war recht emotional.» Aber irgendwann habe man sich einfach dazu durchringen müssen. Schliesslich seien heute beide über 70 Jahre alt. «Das Geschäft hat uns viel bedeutet, wir hatten immer Freude an unserer Arbeit. Das war auch der Grund, weshalb wir nach der Pensionierung einfach weiterarbeiteten.»

Seit Februar mussten sich die beiden ausserdem von einem Teil der Angestellten trennen. «Dass alle eine neue Anstellung gefunden haben, freut uns am meisten. Das war unser grösstes Anliegen. Schliesslich hatten wir auch Leute, die seit über 30 Jahren bei uns waren. Das sind dann nicht mehr nur Angestellte, das sind persönliche Beziehungen, die so entstanden sind.» Dass alle in der Umgebung bleiben, freut Ehrler ebenfalls. «So muss keiner den Wohnort wechseln.» Während das Unternehmen vor fünf Jahren noch rund 30 Mitarbeiter zählte, werden es in Zukunft nur noch deren acht sein.

Am Donnerstagmorgen findet im Toyota-Gebäude an der Hinwilerstrasse 2 zwischen 8.30 und 11 Uhr nochmals ein Nachverkauf statt.

Neue Wohnsiedlung geplant



Schon im nächsten Frühling sollen an der Hinwilerstrasse in Wetzikon, direkt hinter dem Volg beim Ochsenkreisel, die Bagger auffahren. Auf dem Areal will die Oase-Holding eine neue Siedlung mit Seniorenzentrum bauen: 77 «bezahlbare Mietwohnungen für Senioren, Singles, Familien und junge Paare» sollen in der «Oase Lindenhof» gebaut und 36 Pflegeplätze angeboten werden, von denen ein Drittel für demente Bewohner vorgesehen sind. Zudem sollen ein Fitnesscenter, Physiotherapie, ein Coiffeursalon, eine Cafeteria und ein Gemeinschaftsraum auch den Anwohnern offenstehen. Die Neugestaltung des Areals soll 2022/2023 abgeschlossen sein.



Für das Unternehmen wäre es bereits der zweite Standort in Wetzikon – es betreibt seit 2019 an der Wydumstrasse 20 ein Seniorenzentrum. «Die Nachfrage ist da. Die Oase an der Wydumstrasse ist ein kleiner Betrieb, wir konnten damals nicht grösser bauen», sagt Geschäftsführerin Elisabeth Villiger. «Aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht es jedoch Sinn, eine grössere Einheit unter einem Dach zu führen.» Fünf weitere Seniorenzentren betreibt die Oase-Holding in Effretikon, Eglisau, Rümlang, Oetwil am See und in Obergösgen. (ple)