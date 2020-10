Uster vereint Leistungssport und Berufsausbildung

Das Geschäftsfeld Sport der Stadt Uster darf sich neu als «leistungsportfreundlicher Arbeitgeber» bezeichnen. Swiss Olympic vergibt dieses Label an Betriebe, die Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen ermöglichen, ihre sportliche und berufliche Karriere zu vereinbaren. Die Stadt Uster ist ein solcher Betrieb.

Beat Berger, Leiter Geschäftsfeld Sport, hält fest: «Ich freue mich, dass wir junge Nachwuchstalente bei der Vereinbarkeit von Ausbildung und Spitzensport unterstützen können.» Jeden Sommer beginnt ein Lernender oder eine Lernende die zwei Praktikumsjahre der beruflichen KV-Ausbildung beim Geschäftsfeld Sport. Wenn möglich, werden Sportlerinnen und Sportler aus Uster oder mit Bezug zum Ustermer Sport mit einer solchen Lehrstelle unterstützt. Aktuell sind dies Antonio Djakovic und Natalie Schär.

Karrieren im Schwimmen und Ski-Cross

Antonio Djakovic ist Mitglied des Schwimmclubs Uster Wallisellen und absolviert seine täglichen Trainings im Hallenbad Uster. 2019 wurde er an der Junioren-EM in Kazan Europameister über 400 Meter Kraul. Sein nächstes grosses Ziel sind die Olympischen Spiele. Ski-Crosserin Natalie Schär erreichte letzte Saison vier Top-10-Platzierungen auf der Stufe FIS (International Ski Federation). Nun strebt sie den Durchbruch auf der nächsthöheren Stufe im Europa-Cup an.