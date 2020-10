So sauber ist der Pfäffikersee selten

Rund 40 Helfer brachten ihren Samstag an den Ufern des Pfäffikersees zu, um liegengebliebenen Abfall einzusammeln und so das Naturschutzgebiet gesäubert auf den Winter vorzubereiten. Es waren diverse Putzequipen unterwegs, sowohl am Ufer als auch auf dem See. Darunter waren auch vier Taucher, die den Seegrund reinigten.

Einer davon fand dann unmittelbar beim Seequai in circa zwei Metern Tiefe einen Tresor. Am Ufer wurde dieser kurz begutachtet. Er wies Aufbruchspuren auf, war jedoch noch verschlossen. Der Inhalt ist unbekannt bis jetzt. Er wurde gemäss Angaben der Organisatoren zur Naturstation gebracht und danach die Polizei infomiert.

Ansosten wurden am Ufer und im See vor allem Flaschen, Büchsen, Silchreste, und Köder, aber auch Spielsachen und einige Tennisbälle gefunden. Die Seeputzete findet regelmässig einmal im Jahr statt. Involviert sind nebst dem Naturschutzzentrum Pfäffikon auch die Rangers und der Fischerverein. Letzterer hat die Seeputzete bereits zum dritten Mal organisiert. An die 300 Kilogramm Abfall kommen dabei jeweils zusammen.