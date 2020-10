Senioren sollten noch was vorhaben

Stadträtin Karin Fehr (Grüne) stellte in ihrer Ansprache am Mittwochnachmittag den Buchautor und Philosophen Ludwig Hasler als Mann «mit eigenwilligen Überlegungen und teils provokanten Thesen» vor. Einige der 95 Zuhörer im Stadthofsaal in Uster und die 20, die die Veranstaltung als Livestream am Bildschirm verfolgten, dürften gespannt gewesen sein, was damit gemeint istwar.