Feuerwehr Zell musste zu Kuhn Rikon ausrücken

Am Donnerstagvormittag entwickelte sich an einer Maschine in der Kuhn Rikon AG Rauch. Die Feuerwehr Zell musste daraufhin mit rund zwölf Personen ausrücken. Gemäss Feuerwehrkommandant Roman Siegenthaler konnten Mitarbeiter der Pfannenfabrik den Rauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr aber selber unter Kontrolle bringen. «Es hat weder gebrannt, noch kamen Menschen zu Schaden und auch die Produktion war nicht eingeschränkt», sagt Siegenthaler.

Die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert, um im Fall der Fälle Schlimmeres zu verhindern. In diesem Zusammenhang kommt einem der Brand vom Sommer 2015 in Erinnerung. Damals brannte es in der Produktionshalle der Pfannenfabrik und es entstand Millionenschaden. Der Brandherd damals war wohl eine Poliermaschine.

Die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (TWW) rückte am Donnerstagvormittag ebenfalls mit drei Personen aus, wie aus einem Einsatzbericht auf ihrer Website hervorgeht. «Sie konnte in Rikon aber gleich wieder kehrt machen», sagt Roman Siegenthaler. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine halbe Stunde. (hug)