Die Volkswirtschaftsdirektorin darf den Puls an der Front spüren

Rund 40 Tösstaler Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich am Donnerstagabend im Chrischona-Saal in Wila eingefunden. Dort begrüsste Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) die Anwesenden zum dritten Wilemer Gewerbetreff.

Wie in diesen Zeiten üblich erinnerte er die Gäste zuerst an die Corona-Regeln. So galt im Saal eine Maskenpflicht. Sein Motto sei: «Wir sagen nicht ab, wir schützen uns.»

An der Front