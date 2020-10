Aus der DVZO-Dernière wird nichts

Nachdem in diesem Jahr mit ganz wenigen Ausnahmen nicht nur alle Extrafahrten, sondern auch die Fahrsonntage im Mai aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen wurden, wollte der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) die Saison am kommenden Sonntag mit einem zusätzlichen Fahrtag beenden.

Am Montag kündigte der Vereine diese Dernière in einer Mitteilung an. Doch: «Die Freude war von kurzer Dauer», schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Der zusätzliche Fahrsonntag von übermorgen ist abgesagt.

Das Corona-Virus breite sich rasant aus und der Bundesrat habe zu entschlossenerem Handeln aufgerufen, begründet der DVZO seinen Entscheid. Weiter sei die Lage derzeit sehr unklar und es bestehe die Möglichkeit, dass bald weitere kantonale Verschärfungen bei den Einschränkungen im Alltag beschlossen werden. Die Leitung des DVZO habe den Entscheid zur Absage «schweren Herzens» getroffen. (gäh)