Alles bleibt vorerst wie es ist

Heute informierten Vertreter des Kantons Zürich an einer Medienkonferenz über die Corona-Pandemie und das weitere Vorgehen im Kanton. Regierungsratspräsidentin Silvia Steiner wies darauf hin, dass die Situation beim letzten Treffen vor vier Wochen noch stabil war. Seither habe sich diese verschlechtert. Trotzdem erlässt der Kanton Zürich keine einschneidenden Massnahmen, sondern verstärkt den Vollzug der bereits bestehenden.

Wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst, wird das Contact Tracing ausgebaut. Die Regierung stellt dazu mehr Ressourcen zu Verfügung, wie Natalie Rickli auch an der Medienkonferenz sagte. In den nächsten Wochen werden weitere Tracer ausgebildet. Voraussetzung für das Contact Tracing sei aber das richtige Verhalten der Bevölkerung, so Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli an der Medienkonferenz. Man solle sich melden, nachfragen und Kontaktpersonen informieren. Nur so könne man die Lage in den Griff kriegen.

Weiter heisst es seitens des Kantons, dass der Vollzug der Massnahmen des Bundes konsequent und verhältnismässig durchgesetzt werde. Ein besonderes Augenmerk liege auf den Grossveranstaltungen. Wird beim Vollzug festgestellt, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht umgesetzt wird, treffen die zuständigen Behörden die geeigneten Massnahmen bis hin zur Schliessung von Betrieben oder dem Verbot einer Veranstaltung.

Zuletzt teilt der Regierungsrat, dass das Nachtnetz des ZVV weiter ausgesetzt bleibt. Die epidemiologische Lage lässt eine Wiederaufnahme nach Auffassung des Regierungsrates nicht zu. Der Regierungsrat ist besorgt über die derzeitige Entwicklung und appelliert an die Bevölkerung, die geltenden Regeln und Hygieneverhaltensweisen konsequent einzuhalten. Nur so können weitere einschneidende Massnahmen verhindert werden.