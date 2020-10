Tanz-Fabrik-Projekt Uster

Am Sonntag, 25. Oktober, feiert die Tanz-Fabrik ihre Neueröffnung mit diversen, kostenlosen Tanz-Workshops. Der ideale Moment, um reinzuschnuppern und die Tanzschule kennenzulernen. Die Tanzkurse am Eröffnungstag sind für Kids und Teens von 4 bis 16 Jahren. Es braucht keine Voranmeldung und ist für alle Teilnehmer kostenlos – ein tolles Sonntagsprogramm für Familie und Freunde. Natürlich darf man auch reinschnuppern, wenn man ein bisschen jünger oder älter ist. Die Schnupper-Kurse am Eröffnungstag umfassen Hip-Hop, Breaking (Breakdance), Tumbling, Jazzfunk, Kinderballett und Kindertanzen. Es ist also für jeden etwas dabei.

Breites Spektrum und Leidenschaft

Die Tanz-Fabrik bietet ein breites Spektrum an Tanzstilen für Tänzer jeden Alters an. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt zudem der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Förderprogramm oder den Crews (Showgruppen) der Tanz-Fabrik. Tanzen bedeutet Leidenschaft, aber auch eine Menge Disziplin und fokussiertes Training. Dabei sollen die Tanz-Fabrik-Schüler ihre Vielseitigkeit entfalten, neue Stile erforschen und bestehende Fähigkeiten vertiefen. Eine absolute Besonderheit an der Tanz-Fabrik ist das Tumbling. Unter Tumbling versteht man die akrobatischen Elemente des Bodenturnens, wie zum Beispiel ein Handstand, Flick Flack, (gestreckter Salto), Radschlag, Radwende, Handstandüberschlag und vieles mehr. Der reguläre Stundenplan bietet auch Lektionen für Kinder ab drei Jahren an. Das ist, was die Tanz-Fabrik auszeichnet: Bereits ab drei Jahren dürfen Kinder ihre ersten Tanzerfahrungen sammeln; zudem wird die eigene Kreativität und Individualität gefördert wird.