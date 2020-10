Illnauer Lokalbier feiert Geburtstag

Wo die Illnauer feiern, ist meist auch das Punt Bier nicht weit. Ob an der Chilbi, am Effi Fäscht, im Sportzentrum oder an privaten Anlässen – das Eigenbräu des Vereins Illauer Brauer hat sich in den letzten Jahren in der Gemeinde etabliert.

Nun feiert das Punt Bier einen runden Geburtstag. Vor zehn Jahren haben es fünf Illnauer aus der Taufe gehoben, darunter Kaspar Kuhn und Martin Zisler. Ihre Motivation: Ein Bier mit regionalen Zutaten herzustellen. Und: Ein geselliges Vereinsleben zu pflegen.