Zum Nachlesen: Die Medienkonferenz des Bundesrats am 21. Oktober

Ein Journalist merkt an, dass es in einigen Kantonen mehr Ansteckungen im öffentlichen Bereich als im privaten gibt. «Hat der Bundesrat mit den Massnahmen vom Sonntag das Ziel also verfehlt?» Berset verneint, der Bundesrat habe ja eingegriffen in den privaten Bereich. Damit spielt er auf die 15er-Regel an. Häufig vermischen sich privat und öffentlich, zum Beispiel wenn man nach einer öffentlichen Veranstaltung im privaten Rahmen eine Bar besucht. «Übertragungen finden überall dort statt, wo sich Menschen treffen ohne die Schtzmassnahmen einzuhalten», fügt Stefan Kuster vom BAG an