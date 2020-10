Wetziker Bierfest trotzt Corona

«Die Angst ist so krass», sagt Peach Keller. «Die Leute bangen um ihre Gesundheit, ihren Job.» Das spürt er derzeit besonders, plant er in seinem Craft-Beer-Shop auf dem FBW-Areal in der Robenhauser Industrie doch eine Miniausgabe des Bierfests, zu der man sich anmelden soll.