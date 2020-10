Shrinx: «Das Feuer brennt in allen von uns»

(Video: Chiara Coniglio und Paulo Pereira)

Arbeit hinter den Kulissen

«Shrinx» sind sich bewusst, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, die Band unter dem neuen Namen als Marke zu etablieren. Andreas Egli erklärt: «Alles was die Fans sehen und hören, ist der Spotify-Track als Endprodukt. Was bei uns hinter den Kulissen abgeht, ist der grosse Aufwand.» Es sei ein wenig vergleichbar mit dem Spitzensport. Jeder wolle Erfolg, doch nur wer alles dafür gebe, habe eine Chance. Solange die Band Zwischenziele in Form von neuen Songs oder Auftritten erreiche, motiviere sie das immer wieder von neuem.

«Jetzt können wir wieder mehr Gas geben»

Simon Kuhn

Motivationsschübe sind im Corona-Jahr nötiger denn je. «Wir hatten das Glück, dass wir noch zwei, drei kleinere Konzerte spielen konnten», sagt Luke Egli. Die grösseren Auftritte fielen für «Shrinx» jedoch weg. Auch konnten die Bandmitglieder keine Konzerte besuchen, die normalerweise einen inspirierenden Einfluss haben. Immerhin wurde die Zeit genutzt, um neue Songs zu schreiben.

Konzert am 30. Oktober

Der im August erschienen Single «Here comes the silence» folgen im Herbst zwei weitere. Darunter «Speak up» am 23. Oktober. Anfang des neuen Jahrs planen «Shrinx» die Aufnahme ihres dritten Albums. Besonders freuen sich die Zürcher Oberländer Rocker auf ihren selbst organisierten Event in der Kulturfabrik Wetzikon am 30. Oktober. «Jetzt können wir wieder mehr Gas geben», hält Sänger Simon Kuhn fest.