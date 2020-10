Saisonende mit Flohmarkt und Theater in Rikon

Der öffentliche Spielplatz im Rikemer Schöntalquartier ist beliebt. Nahe dem Radweg gelegen, verführt er gerne Familien zu spontanen Halten. Geschätzt wird er zudem im Dorf und im nahen Quartier. Normalerweise ist ab April bis Oktober jeweils am Sonntag ein Kiosk in Betrieb. Nicht so dieses Jahr.