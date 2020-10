DVZO verlängert seine Fahrsaison

Die Fahrsaison des Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) geht in die Verlängerung. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, verkehren am Sonntag, 25. Oktober, noch einmal öffentliche Züge zwischen Bauma und Hinwil mit Elektro- und Dampfloks. Und zwar nach einem Spezialfahrplan (siehe Box).



Ausgleich für Ausfälle



Zum Einsatz kommen die Dampflok Ed 3/4 Nr. 2 «Hinwil» und die 81-jährige Elektrolok Ee 3/3 16363 mit wechselnden Zugkompositionen. Teilweise ist auch ein Buffetwagen in Betrieb. Ausserdem feiert die Zuggattung «Personenzug mit Güterbeförderung» ein Revival auf der Uerikon-Bauma-Bahn, wobei es für Eisenbahn-Fans historische Güterwagen zu bestaunen gibt.

Gemäss dem DVZO ist dieser zusätzliche Fahrtag ein kleiner Ausgleich für die in diesem Jahr ausgefallenen Anlässe und ein Dank an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Verein mit einem Monat Verspätung in seine Saison starten müssen.



Samichlaus bleibt stationär



Weiter heisst es in der Mitteilung, dass der geplante Samichlaus-Express vom 5. und 6. Dezember in diesem Jahr «wegen gesundheitlicher Bedenken» nicht unterwegs sein wird. Als Ersatz sind zwei andere Anlässe geplant.

So soll am Samstag, 28. November, ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Historischen Bahnhofhalle Bauma über die Bühne gehen. Dieser findet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bauma statt. Der DVZO stellt dazu sein Gelände zur Verfügung und öffnet das Dampflädeli mit Souvenirshop. Eine Woche darauf wird dann noch der Samichlaus in der Halle zu Gast sein und die jüngsten Eisenbahnfreunde beglücken. (agy)



Spezialfahrplan



Am Sonntag, 25. Oktober, verkehren zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr sechs Zugpaare ab Bauma nach Hinwil oder Bäretswil und zurück. Es gelten die gleichen Tarife wie üblich und auch die Saisonkarten sind gültig. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in Begleitung ist die Fahrt gratis.