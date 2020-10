Ananda Yoga: Eine Oase des Wohlfühlens

Das Ziel von Ananda Yoga ist es, dass die Teilnehmer nach der Yogastunde mit einem Lächeln aus dem Yogastudio schweben. «Gelingt es, die Übungen voller Achtsamkeit auszuführen, erleben wir Momente von purem Glück», sagt Daniela Küng, Inhaberin von Ananda Yoga. Die Yogalehrerin und Yogatherapeutin betreibt ihr eigenes Studio in Wetzikon seit 2009.

Grosszügige und helle Räume laden zur Entspannung und zum Wohlfühlen ein. Ein Team von qualifizierten und erfahrenen Yogalehrerinnen und -lehrern bietet in zwei Kursräumen vis-à-vis des Zürioberland Märts Yogakurse und Yogacoachings an. Inzwischen kann das Studio auf eine treue Stammkundschaft zählen.

Tägliche Yogalektionen

Ananda Yoga ist ein Ort der Freude, Energie und Aktivität. «Yoga ist für mich ein Weg, sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen», sagt Daniela Küng. Im Yoga werden die Freude an der Bewegung mit dem Aufbau der Lebenskraft und dem Körperbewusstsein verbunden. So können auch gewisse körperliche Beschwerden, wie etwa Rückenschmerzen, auf natürlichem Weg gelindert werden.

Atemachtsamkeit und Körperwahrnehmung werden in allen Kursen von Ananda Yoga mit Übungen aus dem Hatha Yoga und dem Yoga Flow kombiniert. Es werden Lektionen für alle Erfahrungslevels angeboten, bei denen auch Anfänger jederzeit willkommen sind. Und es gibt auch Kurse für spezifische Bedürfnisse wie Yoga während der Schwangerschaft oder Rückbildungszeit. Den Besuch der einzelnen Lektionen von Montag bis Samstag können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer flexibel gestalten und sich einfach vorher online anmelden.

Jeder kann Yoga üben

In einer unverbindlichen Probelektion haben interessierte Neueinsteiger die Möglichkeit, ein erstes Mal Yoga-Luft zu schnuppern. Sporadisch bietet Ananda Yoga auch spezielle Anfänger-Kurse an, in denen während fünf Lektionen die grundlegenden Yogastellungen und Atemtechniken Schritt für Schritt erlernt werden können. Dabei vermitteln die erfahrenen Yogalehrer auch die Hintergründe der Yogaphilosophie.

In den stilvollen und grosszügigen Räumen können die Kursteilnehmer auch in der aktuellen Situation jederzeit genügend Abstand halten, sodass sich alle Anwesenden stets wohlfühlen und entspannen können. Das Ananda-Yoga-Team um Daniela Küng freuen sich, auch Sie bald in einer Yoga-Lektion zu begrüssen.