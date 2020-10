8737 neue Ansteckungen übers Wochenende

In der Schweiz und in Liechtenstein sind in den letzten 72 Stunden laut dem BAG 8737 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurden in dieser Zeit 14 Todesfälle und 171 Spital-Einweisungen registriert. Am vergangenen Montag waren für das Wochenende 4068 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet worden und vor zwei Wochen deren 1548.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 83'159 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am Montag weiter mitteilte. Insgesamt 5447 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 1837.

13,4 Prozent der Tests positiv

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'632'288 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19. Gegenüber Freitag wurden dem BAG 54'185 neue Tests gemeldet.

Über die vergangenen zwei Wochen gesehen, fiel das Resultat bei 13,4 Prozent aller Tests positiv aus. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Montag nach Angaben des BAG 7367 Personen in Isolation und 13'039 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 12'015 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

Über 500 Ansteckungen pro Tag im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind am Samstag und am Sonntag jeweils etwas über 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das sind zwar weniger als am Freitag, aber deutlich mehr als an den Tagen davor.

Konkret sind am Samstag 540 Neuinfektionen bestätigt worden und am Sonntag 526, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Montag vor dem Kantonsrat erklärte. Zum Vergleich: Am Freitag hatte der Kanton 715 neue Fälle gemeldet, am Donnerstag 342.

Am Sonntag waren 71 Personen wegen einer Coronainfektion hospitalisiert. Sechs wurden beatmet.