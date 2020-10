Jetzt wird heftige Kritik an der Informationspraxis des Bundes laut

Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2613 Neuansteckungen gemeldet, am Freitag waren es bereits 3105. Das ist eine Steigerung von über 18 Prozent. Und wie sieht es am Samstag oder Sonntag aus? Erreicht die Schweiz am Wochenende bei den Fallzahlen eine neue Rekordmarke, sind es bereits über 5000 pro Tag? Man weiss es nicht, seit dem 21. September liefert das BAG keine Angaben mehr während den Wochenenden.