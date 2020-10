«Bibliotheken müssen Kinder nicht erziehen»

Nathalie Fernandez, was tun Sie, wenn Sie einem Kind «Pippi Langstrumpf» vorlesen und die Stelle kommt, in der Pippis Vater als «Negerkönig» bezeichnet wird?

Nathalie Fernandez: Ich würde die Stelle auf keinen Fall umgehen, sondern vorlesen und dem Kind dann erklären, in welcher Zeit das Buch geschrieben wurde und weshalb das Wort heute nicht mehr okay ist.