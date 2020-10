ARA-Verkauf verringert Nettoverschuldung

Die Finanzen geraten in Zeiten der Corona-Krise in vielen Gemeinden weiter unter Druck. Doch zumindest für 2021 sieht die Situation für Bauma noch nicht so dramatisch aus. In der Gemeinde blickt man positiv in die Zukunft: Der Gemeinderat rechnet für das nächste Jahr mit einem Gewinn von rund 35‘000 Franken.