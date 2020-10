Über 30 Rapperswiler Cevianer stecken sich an

Von einem Corona-Ansteckungsherd blieb die Region See-Gaster lange verschont. Nun trifft es die Cevianer von Rapperswil-Jona, die christliche Kinder- und Jugendbewegung.

Im einwöchigen Cevi-Herbstlager in Brigels steckte sich rund die Hälfte der 73 teilnehmenden Kinder und Betreuer mit dem Coronavirus an. Davon vorwiegend Kinder: 46 der Teilnehmenden waren zwischen 8 und 15 Jahre alt. Das gibt Felix Furrer, Pressesprecher der Cevi Schweiz, auf Anfrage der «Linth-Zeitung» an.