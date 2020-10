Ist im Bezirk Hinwil eine Velomafia unterwegs?

«Ich war ein paar Tage völlig im Eimer.» So beschreibt Nick Steinwand seinen Gefühlszustand, nachdem sein Fahrrad am hellichten Tag geklaut wurde.

Passiert ist es 24. September. Nur gerade eine Viertelstunde lang sei er in der Migros im Oberland Märt in Oberwetzikon gewesen. «Mein Velo hatte ich draussen an den Veloständer gekettet», erzählt der 34-jährige Softwareentwickler. «Als ich raus kam, war es weg.»