«Wir sehen es als riesige Chance, bald wieder zurückkehren zu dürfen»

Die Bilder sorgten weit über Bauma hinaus für grosses Aufsehen. Am 10. Februar vernichtete ein Feuer den Weiler Unterer Wolfsberg in Bauma komplett. Sieben Menschen verloren Hab und Gut. Darunter der Landwirt Remo Frauchiger und seine Partnerin Christina Plüss, die in den folgenden Tagen auch an die Öffentlichkeit gelangten.