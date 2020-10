So viele Corona-Patienten liegen in Oberländer Krankenbetten

Kantonsweit befinden sich aktuell 47 Corona-Infizierte in Spitalpflege. Diese Zahlen gab die Gesundheitsdirektion am Mittwoch via Twitter bekannt. Erstmals machen nun auch die Spitäler in der Region konkrete Angaben dazu, wie viele Corona-Patienten bei ihnen in Behandlung sind. Dies auf Anfrage der Redaktion.