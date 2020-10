Neu Maskenpflicht in Bars: «Die machen alles kaputt!»

Als Peach Keller, Pächter des Molly Malone Pubs in Wetzikon, die Zeilen liest, muss er sich hinsetzen. Maskenpflicht für die Gäste, wenn sie nicht am Tisch sitzen, und auch fürs Service-Personal. Er atmet kurz und laut aus. «Ich brauche jetzt einen Whisky.»

Auch Andy Gröbli vom Pirates in Hinwil, der Werkstatt 6 in Gossau und dem Porterhouse in Uster reagiert überrumpelt. «Ich werde mich jetzt gleich an die Umsetzung machen. Einmal mehr», sagt er lakonisch.

Seit Lockdown nie richtig geöffnet