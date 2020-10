Der erste Bundesrat ist in Quarantäne

An der heutigen Sitzung des Bundesrats waren offenbar nicht alle Pulte besetzt – Guy Parmelin nahm per Video teil, wie es in Bern heisst. Gemäss mehreren zuverlässigen Quellen befindet er sich in Quarantäne, weil eine Person aus seinem beruflichen Umfeld positiv auf Corona getestet wurde. Der 60-jährige SVP-Politiker ist das erste Mitglied der Landesregierung, von dem bekannt wird, dass es in Quarantäne gehen musste.