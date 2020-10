Der Bund will keine Geschäftsfliegerei in Dübendorf

Es ist ein Hammer für die Glattal-Region: Der Bund nimmt von seinen Plänen Abstand, in Dübendorf einen umstritttenen Zivilflugplatz zu verwirklichen. Das von den Anrainergemeinden befürchtete Szenario, dass künftig Business-Jets über die Köpfe der Anwohner hinwegdonnern, wird aller Voraussicht nach nicht eintreten.

Die Pläne für eine zivilaviatische Nutzung des Flugplatzes Düendorf reichen einige Jahre zurück: 2014 beschloss der Bundesrat für das Gelände des Militärflugplatzes eine Dreifachnutzung mit Innovationspark, militärischer Bundesbasis und zivilem Flugfeld. Den Zuschlag für den Betrieb des zivilen Flugfelds bekam nach einer öffentlichen Ausschreibung die Flugplatz Dübendorf AG (FDAG).

Daraus wird nun aber wohl nichts. Denn der Bund zieht sich aus der zivilaviatischen Nutzung zurück. Wie das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Mittwoch mitteilte, stellt der Bund das Sachplanverfahren für die Umnutzung des Militärflugplatzes Dübendorf in ein ziviles Flugfeld mit Bundesbasis ein. «Bei den Vertiefungsarbeiten der Flughafen Dübendorf AG, die den Zuschlag zum Betrieb erhalten hatte, sind Fragen aufgetaucht, die zu Beginn nicht absehbar waren.»

Zudem hätten die Standortgemeinden grosse Vorbehalte gegen das Konzept geäusert. «Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom Juli 2020 wurde auch die Planung für den Innovationspark auf dem Areal in Dübendorf gebremst», schreibt das Uvek weiter.

Für den Bundesrat sei es aus diesen Gründen nicht realistisch, weiter am bisherigen Konzept festzuhalten. Er habe deshalb an seiner Sitzung vom 14. Oktober das UVEK und das VBS beauftragt, sich stattdessen am konzeptionellen Neustart des Planungsprozesses durch den Kanton Zürich zu beteiligen. Die bisherige Zusammenarbeit mit der Flughafen Dübendorf AG (FDAG) ist aus diesem Grund beendet worden.

«Konsternation» in Dübendorf

Die FDAG zeigt sich in einer ersten Mitteilung «konsterniert» vom Entscheid des Bundes. Sie habe von der Beendigung der Zusammenarbeit aus der Medienmitteilung des Bundes erfahren. «Im Rahmen der vom Bund initiierten Umnutzung des Militärflugplatzes Dübendorf in einen zivil genutzten Flugplatz wurde die FDAG vertraglich verpflichtet, die notwendigen Gesuche zu erarbeiten und einzureichen», schreibt die FDAG. Im Gegenzug habe sich der Bund verpflichtet, den Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) entsprechend anzupassen sowie das Verfahren für die Umnutzung in einen zivilen Flugplatz in die Wege zu leiten.

Die zwischen dem Bund und der FDAG öffentlich beurkundete Rahmenvereinbarung lasse eine einseitige Kündigung ohne Einhaltung einer Frist jedoch zu, so die FDAG. Für diesen Fall sehe die Rahmenvereinbarung eine Entschädigungspflicht des Bundes vor. Die FDAG bedauert den Entscheid des Bundesrates, werde sich aber dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit «respektvoll und konstruktiv» beendet wird.