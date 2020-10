Stadtrat erhöht Kredit für Fussballfeld auf über 1,5 Millionen Franken

Auf den Sportanlagen Meierwiesen in Wetzikon kann ein zusätzliches Fussbalfeld erstellt werden. Der Stadtrat habe an seiner letzten Sitzung einen Zusatzkredit von 565'540 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Derzeit verfügt die Anlage über vier Fussballplätze mit Natur- sowie Kunstrasen und einem Platz mit Hartbelag. Das Bedürfnis eines weiteren Rasenfelds hat laut Stadtrat zugenommen.

Spitzen am Abend abdecken