«Auf dem Land werden Grüne, die laut sind, nicht gewählt»

Bei den Wahlen in den letzten zwei Jahren konnte man die grüne Welle auch im Zürcher Oberland feststellen. Ist die Urbanisierung also endlich auch in Weisslingen angekommen?

Lilian Huber: Ich würde nicht von Urbanisierung sprechen. Wir hoffen natürlich, dass dieser Trend anhält und wir als Grüne Partei in Russikon und Weisslingen davon profitieren können – bin aber noch nicht ganz überzeugt davon.