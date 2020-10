Tiggy Lenherr doppelt nach

Der Turnierhöhepunkt der Dressurtage vom Wochenende in Turbenthal war der Grand-Prix, den der Reitverein Tösstal zum ersten Mal durchgeführt hatte. Die Bedingungen liessen keinen Wunsch offen: eine top Infrastruktur, ideale Temperaturen bei Sonnenschein und eine rundum perfekte Organisation vorneweg.

Dies wurde von Reiterinnen und Reitern, von Richtern und auch von Zuschauern geschätzt, was sich sowohl in den ausgebuchten Teilnehmerfeldern, wie auch in den gut belegten Zuschauerplätzen widerspiegelte.

Imposante Stute

15 Paare traten zum Grand-Prix an. Melanie Hofmann und die imposante Westfalenstute So Wie Du legten als dritte Starter ein harmonisches Programm vor und erreichten eine Wertung von 70.8 Prozent. War das bereits der Sieg? Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Tiggy Lenherr mit Sir Stanley W doppelten auf ihren Grand-Prix Sieg in Winterthur und einem zweiten Rang in Deitingen nach und holten fantastische 72.13 Prozent.

«Das Pferd war sehr leistungsbereit.» Richtergremium

Der erst zehnjährige Oldenburger knackte damit auch seine bisherige Bestleistung. «Das Pferd war sehr leistungsbereit und machte beinahe keine Fehler. Insbesondere die Kopfhaltung ist auffallend konstant, wodurch es sich von den anderen etwas abheben konnte», meinte das erfahrene Richtergremium, welches aus Barbara Gorsler, Hans Voser und Bernhard Scheu bestand.

Auf den Rängen zwei und drei platzierten sich Melanie Hofmann mit So Wie Du und Hansruedi Geissmann mit Ripasso. «Schön zu sehen, wie wir in der Schweiz wieder einige vielversprechende Paare haben», fasste der international richtende Hans Voser den Grand-Prix zusammen.

Graf, Suter und junge Pferde

In den M-Prüfungen am Freitag dominierten bekannte Namen. So wechselten sich Markus Graf mit Franklin Benjamin und Andrina Suter mit Del Curto mit den Plätzen eins und zwei ab. In beiden Prüfungen wurden die ersten vier Ränge von jungen Pferden belegt, welche allesamt nicht älter als acht jährig waren.

Am Samstag standen drei L-Prüfungen an. Beim Amateurprogramm teilten sich gleich zwei Paare den Siegerstrauss: Cornelia Doffey und d’Extra gewannen die Prüfung zusammen mit Christa Bächer und Fun Time II.