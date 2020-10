Kollbrunner Neubauten sind beliebt

Am Ortsrand von Kollbrunn, in direkter Nähe zum Tössufer, sind seit dem Spatenstich im September 2017 Betonblöcke in die Höhe gewachsen: Die Überbauung Verdeblu. In den insgesamt neun Häusern finden 108 Eigentumswohnungen und mehrere Flächen für Gewerbetreibende Platz.