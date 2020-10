Keine Lastwagen aus Basel – aber höhere Kosten

Übersteigerten Lokalpatriotismus kann man Primarschulpräsidentin Patricia Bernet (SP) nicht vorwerfen. Dass die Firma SV Group mit Sitz in Dübendorf die Speisen für die Ustermer Horte und Mittagstische jeweils in Basel zubereitete (und von dort per Lastwagen nach Uster transportierte), war für die Baselbieterin jedenfalls kein Grund dem Unternehmen ewige Treueschwüre zu leisten und es im Submissionsverfahren zu protegieren.