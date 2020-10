Neue Wasserzähler kosten weniger als geplant

Die Wildberger bewilligten an der Gemeindeversammlung im März 2019 einen Kredit von 145'000 Franken für den Ersatz aller Wasserzähler in der Gemeinde. An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember werden sie nun über die Kreditabrechnung befinden. Das teilt der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mit.

Die Abrechnung schliesst mit einem Betrag von 110'748 Franken. Der Kredit wurde somit um rund 34'300 Franken unterschritten, was 23,6 Prozent der bewilligten Kosten entspricht. Die Zähler wurden ersetzt, weil der Grossteil das Ende der Lebensdauer erreicht hatte. Die neuen Modelle können per Funk abgelesen werden.

Wie der Gemeinderat weiter schreibt, erfolgt die offizielle Ankündigung aller Traktanden der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember Ende Oktober. (hug)