Auf dem Schleichweg soll nicht mehr gerast werden

Tempo 30 boomt in Uster. Seit 2009 wurden in der Stadt 13 neue Tempo-30-Zonen umgesetzt. Jüngst sprach sich der Gemeinderat auch für die Einführung einer weiteren Zone im Quartier Pfannenstielstrasse aus (wir berichteten). Und wenn es nach den beiden Gemeinderäten Walter Meier (EVP) und Matthias Bickel (FDP) geht, soll es auf der Haldenstrasse in Richtung Wermatswil schnellst möglich ebenfalls eine Temporeduktion geben.