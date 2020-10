Kann die Schweiz ihre sechs Corona-Versprechen halten?

«Egal, was passiert: Wir werden das Contact-Tracing bis am Ende der Krise durchziehen.» Alain Berset am 13. September

Diese Ansage machte Bundesrat Alain Berset Mitte September. Doch seither mehren sich die Anzeichen, dass viele Kantone Mühe haben mit dem Contact-Tracing. So gab die Zürcher Gesundheitsdirektorin am Donnerstag zu, dass das Tracing in ihrem Kanton langsamer geworden sei.

Die Waadt musste inzwischen die Quarantäne-Regeln lockern – wegen der prekären Situation beim Contact-Tracing. Und im Jura war die Corona-Hotline am Wochenende überlastet, weil es in mehreren Ausgehlokalen zu Ansteckungen kam.

Matthias Egger, bis Ende Juli Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, stimmen die jüngsten Entwicklungen wenig optimistisch. Er sagt: «Wir drohen einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie Holland oder Frankreich: Dort ist angesichts der hohen Fallzahlen kein seriöses Contact-Tracing mehr möglich.»

Er wolle den Teufel nicht an die Wand malen, so Egger. «Klar ist jedoch, dass die Kapazitäten endlich sind – auch wenn die Kantone ihre Contact-Tracing-Teams laufend ausbauen.»

