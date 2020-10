Gegen die elfjährige Lenkerin wurde eine Untersuchung eingeleitet

Es war ein kurioser Unfall, der sich am späteren Abend des Nationalfeiertags in Bauma ereignet hat. Eine 45-jährige Frau wurde von ihrem eigenen Auto angefahren und zog sich dabei mittel- bis schwere Verletzungen zu. Am Steuer sass ein Kind. Bei den beiden Beteiligten handelte es sich um Mutter und Tochter.