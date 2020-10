Lindauer Biodiversitäts-Projekt trägt Früchte

Roter Mond. Geheimnisvoller Rubin. Hallauer Aemli. Die Namen der Gewächse im Obstgarten von Simone und Martin Graf lügen nicht. So ausgefallen sie klingen, so speziell sind auch die Pflanzen, die sie tragen. Auf mehr als zwei Hektaren Land beheimaten die beiden Lindauer, was in der Schweiz vielerorts in Vergessenheit geraten ist: Alte heimische Obstsorten und Wildobststräucher.