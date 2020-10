Explosionsartige Geräusche reissen Wetziker aus dem Schlaf

Um 5 Uhr früh am Freitagmorgen rissen sie einige Wetziker plötzlich aus dem Schlaf: Explosionsartige Geräusche, die von Lichtblitzen begleitet waren. «Bei jedem Knall war es taghell. Es war unheimlich», schreibt eine Wetzikerin auf Facebook. Zusammen mit anderen spekuliert sie am Freitagvormittag in der Wetziker-Gruppe über den Ort und den Grund der Knallerei.