Der Bezug zu fliessendem Gewässer wurde Roger Rüegg bereits in die Wiege gelegt. Aufgewachsen in Tablat, Turbenthal, toste die Töss von klein auf durch sein Leben. «Beim Badeplatz Toni-Gumpe lernte ich schwimmen», erzählt Rüegg. Heute lebt er mit seiner Partnerin Ursula Jucker in der Nähe der Klosterinsel Rheinau mit Blick auf den Rhein.

Mit der Videokamera bewaffnet