Warum 1000 Neuinfektionen nicht mit der ersten Welle vergleichbar sind

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwoch erstmals seit dem Lockdown wieder mehr als tausend neue nachgewiesene Corona-Infektionen verkündet.

1077 Tests fielen am 7. Oktober positiv aus. Steigen die Zahlen weiter wie in den letzten Tagen, werden wir bald den Rekord vom 23. März knacken. Damals wurden in der Schweiz die bislang höchsten Fallzahlen verkündet: 1464 positive Tests.