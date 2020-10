Spurabbau und Sperrungen zwischen Hinwil und Rapperswil

Wie das Bundesamt in einer Mitteilung schreibt, erfolgt der Einbau des neuen Strassenbelags tagsüber und erfordert einen Spurabbau. Während der Arbeiten im Bereich der Anschlüsse Dürnten und Rüti müssen zudem die betreffenden Ein- und Ausfahrten gesperrt werden. Bedingt durch Fräsarbeiten sei auch nachts mit Lärmemissionen zu rechnen.

Die «dringend notwendigen» Arbeiten werden am Sonntag, 11. Oktober, 20 Uhr, aufgenommen und dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 15. Oktober 2020, 19 Uhr. Die Instandsetzungen erfolgten in Etappen und erforderten einen jeweils zwei Kilometer langen Spurabbau in Fahrtrichtung Rapperswil. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hinwil ist laut Astra nicht betroffen.

Sperrung von Anschlüssen

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, kommt es zusätzlich zum Spurabbau während der Arbeiten zu Sperrungen von Autobahnein- und ausfahrten in Fahrtrichtung Rapperswil. Die Sperrung des Anschluss Dürnten erfolgt voraussichtlich von Dienstagabend, 13. Oktober, bis Mittwochabend, 14. Oktober 2020.

Verkehrsteilnehmer werden via die Autobahn über Hinwil (Einfahrt) bzw. Rüti (Ausfahrt) umgeleitet. Die Sperrung des Anschluss Rüti erfolgt voraussichtlich von Mittwochabend, 14. Oktober, bis Donnerstagabend, 15. Oktober 2020. Der Verkehr wird dabei über den Anschluss Dürnten umgeleitet. Die entsprechenden Umleitungen sind signalisiert.

Lärm in der Nacht

Während tagsüber der Einbau des Deckbelags und Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn erfolgen, werden in den Nächten Fräsarbeiten durchgeführt. Es sei deshalb auch nachts mit erhöhten Lärmemissionen zu rechnen. Witterungs- und/oder bauablaufbedingte Terminverschiebungen seien zudem nicht auszuschliessen. Das Astra sowie die beteiligten Unternehmen bemühten sich aber, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. (aku)