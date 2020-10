Stadt will mehr gegen «Elterntaxis» vorgehen

Schüler, die auf ihren Kickboards um die Ecke blochen, Eltern, die im Autos auf ihr Kind warten. Vor dem Schulhaus Hagen in Illnau soll es immer wieder zu brenzligen Situationen kommen. Vorfälle, in denen es beinahe zu einer Kollision gekommen sei, hätten dort zugenommen. So schildert dies zumindest Daniel Kachel.