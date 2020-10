Ist Gossau das Schweden des Oberlandes?

Gossau fährt bezüglich Corona im Oberland eine Art Sonderkurs. Dieser begann sich am 1. August abzuzeichnen; in der Region war die Gemeinde eine der einzigen, die an der traditionellen Feier festhielt. An der Gemeindeversammlung verzichtete der Gemeinderat trotz grossen Aufmarschs auf eine Maskenpflicht. Und während Räbeliechtliumzüge und Weihnachtsmärkte im Akkord abgeblasen werden, hält Gossau an seinen beiden gesellschaftlichen Anlässen fest.

«Es ist ja nicht verboten.»



Thomas Burri, Präsident Verkehrsverein