Eine Schiedsrichterin im Naturschutzgebiet

In ihrer Ranger-Uniform steht sie da, mit einem Rucksack auf dem Rücken, einem Fernglas um den Hals und einem Spektiv in der Hand. Ihre braunen, lockigen Haare trägt sie offen. Eine rot-braune Brille und ein breites Lächeln schmücken ihr Gesicht. Maria Rohrer ist bereit für ihren Weg in Richtung Riedwiesen am Greifensee. An diesem Ort, nur wenige Meter von der Naturstation Silberweide in Mönchaltorf entfernt, vermutet sie die Störche.